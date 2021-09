Der Rupertikirtag ist eröffnet

Nach einem Jahr coronabedingter Pause wurde der traditionelle Rupertikirtag am Mittwoch eröffnet. Viele andere Städte hatten sich nicht getraut ein Volksfest zu veranstalten, Salzburg hat den Weg mit einem Sicherheitskonzept gewagt. Besucher müssen sich vorab registrieren, an den Kassen wird der 3G-Nachweis kontrolliert, danach erhält man das Zutrittsband, welches in den drei Zonen an den drei Plätzen rund um den Dom genau kontrolliert wird. Zu Staus an den Eingängen kam es am Mittwoch noch nicht, auch wenn sich das Festgelände bis zum Abend zusehends füllte.