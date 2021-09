Insiderhandel führte zu Millionen-Geldstrafe

Der Schaden: mehr als zehn Millionen Euro an Einkommenssteuer. „Ich möchte den Schaden wiedergutmachen, es tut mir leid“, gesteht der Angeklagte – seine einzigen Worte. Sonst ließ er seinen Anwalt Kurt Jelinek reden: „Damals war er erst 25, als er mit Bankberatern in der Schweiz redete. Jetzt ist er 41. Er will es hinter sich bringen.“ Tatsächlich war der Goldfields-Fall 2012 Thema der deutschen Strafbehörden: Aufgrund der Marktmanipulationen und dem Insider-Handel sind drei Deutsche zu Haftstrafen verurteilt worden. Nur der Angeklagte blieb in Österreich, konnte nicht ausgeliefert werden. Weil: „Damals war es hierzulande nicht strafbar“, so Jelinek.