Wohnungseigentum: Nachfrage übersteigt Angebot

40.000 potenzielle Käufer

Antworten auf diese heiß diskutierten Fragen liefert eine aktuelle IMAD-Studie, durchgeführt im Juni unter 500 repräsentativ ausgewählten Teilnehmern. Demnach strebt ein Prozentsatz von 31% frei finanziertes Wohnungseigentum an, das laut Philipp Reisinger, WK-Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, die nachhaltigere Lösungen gegenüber Mieten ist. „40.000 wollen kaufen: Das Angebot deckt die extreme Nachfrage bei weitem nicht ab“, erläutert Michael Kugler, Berufsgruppensprecher der Bauträger und erwähnt Bausperren in Gemeinden. „In Innsbruck kamen in drei Jahren 300 Wohnungen auf den Markt, viel zu wenig.“