Sonnleitner: Cup-Experte macht Hartberg Hoffnung

Dass Hartberg im Cup oft einmal Probleme hat, zeigten die jüngsten Auftritte der Steirer: Im Vorjahr kämpften sich Tadic & Co. in Gmünd in Runde zwei mit Ach und Krach über die Verlängerung weiter. Das Jahr davor war schon zum Auftakt gegen die Wiener Viktoria im Elferschießen Endstation.