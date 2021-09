NÖ: Großalarm wegen Bombendrohung an Schule

Gegen 9 Uhr in der Früh meldete sich am Montag ein Anrufer und drohte damit, die Neue Mittelschule in Schwechat (Niederösterreich) in die Luft zu sprengen. Das Gelände wurde umgehend evakuiert, ein Großaufgebot an Polizei ist vor Ort. Der Entschärfungsdienst und Bombenspürhunde stehen ebenfalls im Einsatz.