„Die Fachkräfte fehlen jetzt mehr denn je“

Einen neuen „Anstrich“ bekam die Tourismusschule St. Pölten zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum. An der neuen „Höheren Tourismus Schule“ St. Pölten (hts) will man künftig mit „Schwerpunkten am Puls der Zeit bleiben“, wie Direktor Michael Hörhan betont. Insgesamt 209 Schüler werden an der Privatschule der Wirtschaftskammer in diesem Jahr ausgebildet.