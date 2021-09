Schließung verhindern: Impfung soll Schule machen

Note „Befriedigend“ für das Schulpersonal: Mehr als 80 Prozent haben sich noch vor der Rückkehr in die Klassen per Impfung gegen das Coronavirus schützen lassen. Wie berichtet, mussten ob des hohen Infektionsgeschehens aber während der ersten beiden Schulwochen bereits 94 Klassen im Land in Quarantäne. Damit sich diese Zahl nicht noch vervielfacht und die Herbstferien bis Weihnachten andauern, sollen jetzt auch alle Schüler im impfbaren Alter (ab 12 Jahren) die Ärmel hochkrempeln. Entweder von Schulärzten direkt in oder im Impfbus nahe der Schule können sich die Jugendlichen derzeit immunisieren lassen.