Comeback-Sieg bei der Platzeinweihung

„Viel besser hätte es nicht laufen können. Ein filmreifes Drehbuch“, lachte Grünau-Trainer Franz Aigner nach dem Comeback-Sieg bei der Einweihung des neuen Platzes. Seine Truppe lag gegen Anif zweimal in Rückstand und musste auch fast eine Halbzeit in Unterzahl spielen. Nach dem Ausgleich traf Patrick Scheibenhofer zehn Minuten vor Schluss zum umjubelten 3:2. „Ein absolutes Traumtor“, schwärmte sein Coach. Anif hingegen musste die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. „Wir sind körperlich am Ende. Der Terminkalender ist brutal“, meinte Bernhard Kletzl zornig. Lob gab es indes für die Anlage der Walser. „Das haben sie wirklich schön hinbekommen“, zollte er Respekt. Leader St. Johann kam gegen SAK zu Hause nicht über ein 0:0 hinaus, Grödig verspielte gegen den FC Pinzgau in den letzten Minuten einen Zweitorevorsprung, musste sich mit einem 3:3 begnügen.