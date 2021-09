Köstliche Nachrichten aus dem Grazer „Krone“-Haus

Es gibt große Burger, kleine Burger, vegane und bunte Varianten, die man auch selbst gestalten kann, Steaks, Frühstück - „Le Burger“ ist in Graz am Eisernen Tor eingezogen und wird sicher ein neuer kulinarischer Hotspot in der City. Ersonnen haben das Gastronomiekonzept Lukas und Thomas Tauber, bei der Eröffnung kosteten sich u. a. die ÖVP-Politiker Christopher Drexler und Günter Riegler, Super-G-Weltmeisterin Nici Schmidhofer und Oliver Kröpfl, Vorstand der Steiermärkischen Sparkasse, durch. Auch Claus Hercog, Immobilien-Chef der Steiermärkischen, gustierte. Unter seiner Führung ist ja das neue „Krone“-Haus am Eisernen Tor entstanden.