Tiroler werden gekürt: Ehre, wem Ehre gebührt

„Ehre, wem Ehre gebührt“ – auch dieser Satz aus der Luther-Übersetzung der Bibel fiel. Dort ist die Obrigkeit gemeint: „So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt“, heißt es im Brief Paulus an die Römer. Wem ist nun aber Österreich die Ehre schuldig?