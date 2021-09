„Die S-34 ist ein Verbrechen an der Natur!“

„Dass an Uralt-Straßenbauideen wie der S-34 noch immer festgehalten wird, ist ökologisch verantwortungslos. Wir befinden uns mitten in einer nie da gewesenen Natur- und Klimakrise“, warnte gestern der persönlich an den möglichen Schauplatz der drohenden Umweltkatastrophe geeilte Greenpeace-Chef Alexander Egit. Auch Berg- und Naturwacht-Aktivistin Elisabeth Prochaska appellierte neuerlich: „Wir wollen keine Transitschnellstraße als unüberwindbare Todesbarriere für Tiere. Die verbleibende Natur und bäuerliches Grünland müssen erhalten bleiben. Lasst unseren Kindern noch etwas Grün, wie wir es erleben durften.“