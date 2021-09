Der Weg für den Alpenverein wird steiniger

Die Tiroler Bergwelt ist jene Bühne, auf der Sommertourismus spielt. Hinter dieser Bühne arbeiten Tausende, die das Stück erst möglich machen. Zum Beispiel die Wegewarte des ÖAV. Sie halten das 26.000 Kilometer lange Wegenetz so in Schuss, dass das Wandern ein Vergnügen, in manchen Fällen erst möglich ist. Auf der neuen „Alplhütte“ hoch über Telfs stellten am Dienstag Funktionäre dieses wichtige Amt ins Rampenlicht.