Grazer Ärztin: „Permanentes Spiel mit dem Feuer“

„Krone“: Die Marke für die ab Mittwoch geltenden neuen Covid-Maßnahmen ist bereits am Dienstag in Österreich erreicht worden: 200 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. In der Steiermark sind es zurzeit 21. Werden bei insgesamt 177 steirischen Intensivbetten die Ressourcen in den Spitälern damit nun tatsächlich schon wieder knapp?

Natalija Cokić: Es geht nicht allein um die Frage, wie viele Intensivbetten frei sind, diese Zahl hat wenig Aussagekraft. Denn wenn ich nur einen Infektionspatienten in einer Intensivabteilung liegen habe, kann ich schon keinen anderen - etwa kardiologischen oder chirurgischen - Patienten mehr dazulegen.