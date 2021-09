Viel Arbeit bei städtischen Wohnungen

Keine Strategie für langfristigen Umgang

So heißt es in einer Stellungnahme der Stadt zum Bericht, dass „Unklarheiten über die Zuständigkeiten zu beträchtlichen Reibungsverlusten geführt haben“. Laut Bericht gibt es auch keine Strategie für den „langfristigen Umgang mit dem städtischen Wohnungsbestand“. Peter Rassaerts, gleichzeitig Geschäftsführer von KgL und GSWB, spielte im Ausschuss den Ball an die Stadtpolitik zurück. „Wir sind nicht Eigentümer, das sind Entscheidungen, die die Stadtpolitik zu treffen hat.“