Mehr als 1000 Bäume durch Öko-Bonuspunkte

80.000 Euro gespendet

Und so funktioniert die große Öko-Aktion: Der jeweilige Stromkunde bekommt automatisch und je nach Verbrauch Bonuspunkte gutgeschrieben, die er dann spenden kann. „Dass den Menschen die Natur und deren Rettung am Herzen liegen, zeigt sich am Spendenvolumen – seit Juni sind 80.000 Euro zusammengekommen“, freut sich Zach. Gesetzt werden Bäume je nach klimatischen Verhältnissen, damit sie Trockenheit und Stürmen trotzen.