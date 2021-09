Tägliches Brot mit gutem Mehl aus NÖ-Betrieben

Geheimnisse über die wichtigste Zutat in seinem Gewerbe enthüllen die Innungsmeister der Bäcker und Konditoren im Bezirk Mödling und Mühlen-Geschäftsführer Herbert Ponstingl. Bei einem Besuch in der Assmannmühle in Guntramsdorf konnten sich die Fachleute von der Qualität der Produkte vor Ort überzeugen.