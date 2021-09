Salzburger Athleten räumten in Obertilliach ab

„Nach meinen langwierigen Rückenproblemen bin ich froh, dass ich wieder zurück bin. Danke an das ganze Team, das mir in dieser Zeit geholfen hat. Mit dem Wettkampf bin ich voll zufrieden. Die Sicherheit am Schießstand ist wieder da, ein Fehler kann in der Rennhektik schnell passieren und ist ok“, erklärte die 27-jährige Rieder. „Ich wusste, dass ein top Ergebnis beim Einzel nur über den Schießstand machbar ist. Läuferisch zeigt die Formkurve nach oben und ein wenig Zeit bis zu den Rennen im Winter bleibt ja noch.“