Herzog bei Rapid: „Highlight - für die Spieler“

Von Vergangenheit eingeholt

Herzog, der Vollprofi. Dennoch holt ihn morgen die Vergangenheit ein, wenn er erstmals als Coach in Hütteldorf aufkreuzt. Und zwar als Gegner von Rapid. Rund 18 Jahre nachdem er zum letzten Mal als Spieler das grün-weiße Trikot trug. „Einige Erinnerungen hängen natürlich in meinem Herzen.“ Etwa an Vlatko Markovic, der ihn als 16-Jährigen erstmals zu den Profis holte. Sein Debüt feierte Herzog aber erst 1986 unter Otto Baric, drei Tage nach seinem 18. Geburtstag.