Mann bei Kletterunfall in Tumpen schwer verletzt

Mit einem offenen Unterschenkelbruch endete am Dienstag in Tumpen ein Kletterausflug für einen 43-jährigen Tschechen. Der Mann war gemeinsam mit seiner 29-jährigen Lebensgefährtin in der „Engelswand“ auf der Route „Gräfin“ unterwegs, als es zum folgendschweren Missgeschick kam.