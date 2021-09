„Ich habe ihn geliebt und vermisse ihn noch immer“

Tödlicher Streit im betrunkenen Zustand

Es war nur ein einziger Stich, der das Leben des Wirtes beendete. Zugefügt mit einem Küchenmesser in der Küche des Hotels Lisa am 3. März 2019. Wo? In den linken Brustbereich, direkt neben der Achsel. Petronela sprach immer von einem Unfall: Erich habe im Streit das Messer in die Hand genommen, er habe es zu sich gezogen. Da sei es irgendwie passiert.