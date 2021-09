35 Corona-Patienten in den Tiroler Krankenhäusern

29 Corona-Patienten wurden aktuell in Tirol auf Normalstationen behandelt. Unter ihnen auch die acht Personen, die „nach derzeitigem Kenntnisstand als vollimmunisiert gemeldet wurden“, so das Land. Sechs weitere Patienten befanden sich am Montag auf Intensivstationen. Davon habe niemand einen vollen Impfschutz.