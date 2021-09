Der Irdning-Boss verrät: „Rüsten mit Ofner auf!“

Herbstzeit ist Erntezeit! Auch die steirischen Tennis-Klubs wollen nach souveränen Auftritten in der Bundesliga-Gruppenphase beim Final-Four ab kommendem Freitag in Tulln Titel „ernten“. Während die Damen vom Grazer Park Club Freitag gegen Ried um den Finaleinzug kämpfen, ist Irdning tags drauf gegen Radstadt gefordert. Erich Reisinger bangt vorm Angriff auf den dritten Meistertitel allerdings um seine Nummer zwei. Denn: Peter Gojowczyk (D) steht bei den US Open im Achtelfinale. „Er ist gut drauf, wenn er am Sonntag wieder gewinnt, könnte es eng werden“, befürchtet der Mannschaftsführer.



Team bleibt zusammen

Immerhin: Der Rest seiner Truppe (Dennis Novak, die Melzer-Brüder Jürgen und Gerald, etc.) wird in Tulln aufschlagen. „Radstadt hat in der Gruppenphase versehentlich einmal mit drei Legionären gespielt. Die Strafe dafür haben sie bezahlt, daher könnten sie gegen uns erneut mit drei Ausländern antreten“, nimmt Reisinger die Salzburger nicht auf die leichte Schulter. Doch Irdning hat wohl mehr Klasse - und wird nächste Saison noch schwerer zu knacken sein. Reisinger verrät seinen ersten Top-Neuzugang: „Wir rüsten mit Sebastian Ofner weiter auf!“