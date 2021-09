Passanten verhinderten Großbrand bei Tankstelle

Die Feuerwehren Altenmarkt, Weißenbach, Sankt Gallen und Oberreith löschten schließlich den Brand. Ein Atemschutztrupp aus Weißenbach kontrollierte zudem mittels Wärmebildkamera das Innere des Gebäudes. Verletzt wurde niemand, doch es entstand Sachschaden: Die Mülltonnen in der Mauernische sowie ein Transportwagen für Getränke brannten ab. Am Gebäude entstanden durch die Hitze Risse in der Decke. Zudem schmolz die Stromversorgung zur Waschanlage.