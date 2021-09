Betrunkener verprügelte Hund auf offener Straße

Hund vor Schule gefunden

Doch ganz ohne Probleme sollte diese nicht über die Bühne gehen. Dem Amtstierarzt erzählte der 47-Jährige nämlich zunächst, dass er den Vierbeiner bereits weitergegeben habe. Einen Tag später rief er dann aber selbst im Tierheim an, weil ihm sein Hund soeben entlaufen war. In der Nähe der Volksschule Krems-Lerchenfeld wurde die herumirrende Dogge dann gefunden und mitgenommen. Sie befindet sich derzeit mangels freier Plätze im Tierheim in einer Tierpension.