„Kein Streithansl auf alle Zeiten“

Keine Ambitionen mehr auf ein politisches Amt

Nun will Schaden in erster Linie seine Pension genießen. Politische Ambitionen hat er keine mehr, auch nicht im Seniorenbereich. „Ich schreibe noch für unterschiedliche Auftraggeber“, berichtet er. Das ist aber schon alles. Sonst widmet er sich vor allem seiner Leidenschaft, dem Radfahren. Am Donnerstag stand nach dem „Krone“-Gespräch bereits die nächste Tour an. Trotz seiner Verurteilung bereut Schaden sein Bürgermeisterdasein nicht. „Ich will keine Minute vermissen. Ich habe das gerne gemacht.“