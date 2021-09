Gemeinden liefern sich ein blumiges Kräftemessen

Die „blühendsten“ Orte und Städte in Niederösterreich sind heuer Trabersdorf, Hollenstein, Kirchberg an der Pielach und Wieselburg. Für Biodiversität – also florale Vielfalt – ausgezeichnet wurden Perchtoldsdorf, Amstetten und Thaya. Sonderpreise gingen an Schwechat, Bad Traunstein, Krumbach sowie Tulln.