Tirol: Neos präsentieren Pläne für Wintersaison

Ende der Kurzarbeit

Man setzt auf 2-G: Mit flächendeckenden Antikörpertests sollen immune Genesene gefunden werden, die mit Geimpften gleichgestellt werden sollen. Für den Winter mangle es auch an Arbeitern, meint Gerald Loacker. Er will ein Ende der Kurzarbeit, die dringend benötigte Arbeiter in Betrieben halte, in denen nichts zu tun sei.