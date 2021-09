Bezirk Lilienfeld ist das „billigste Pflaster“

Wer im Wiener Umland, dem sogenannten Speckgürtel Niederösterreichs, eine Wohnung kaufen will, muss tief in die Tasche greifen. So wie horrende Quadratmeterpreise vor allem in den Tiroler Nobelskiorten verlangt werden – teilweise sechsmal so viel wie im Osten – wird auch in den Bezirken Mödling und Baden abkassiert.