Nach Raub in Weiz - Tätergruppe auf der Flucht

Bereits am vergangenen Mittwoch (25. August) soll sich der Überfall ereignet haben, wie die Polizei nun bekanntgab. Der 19-Jährige öffnete gegen 17 Uhr die Tür seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Infolge drangen laut Aussendung der Polizei zwei angeblich Unbekannte gewaltsam in die Wohnung ein und begannen ihn und einen ebenso in der Wohnung befindlichen 21-jährigen Freund brutal zu attackieren. Dabei sollen die Täter versucht haben, das Handy und die Geldbörse des 21-Jährige zu rauben.