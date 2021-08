Nachnennungen für den Innsbruckathlon noch möglich

Linz hat es am Wochenende eindrucksvoll vorgemacht, nun ist Innsbruck an der Reihe. Am Samstag gilt es, 25 Hindernisse zu überwinden. Der Startschuss fällt um 14 Uhr, die Läufer starten im 4-Minuten-Takt. Nachdem die Teilnehmer Rutschen, „Gatsch-Container“, Klettergerüste, Bällebäder und Co. durchquert haben, erwartet sie eine Siegerehrung sowie eine After-Run-Party in der Arena. Für die passende Musik entlang der Strecke sorgt „kronehit“, auch in der Eventarena ist für cooles Entertainment gesorgt.