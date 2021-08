ÖFB hat seit Wochen keine Schiri-Gagen überwiesen

Statt Geld hat so mancher offenbar inzwischen nur noch Gelbe und Rote Karten in der Tasche. Die Rede ist von Österreichs Bundesliga-Schiedsrichtern, die Richtung dem Fußballverband ÖFB murren: „Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr müssen wir jetzt schon mehr als sechs Wochen auf unsere Gagen warten.“ Was aus Angst vor möglichen Konsequenzen zwar keiner offiziell zu behaupten wagt, der „Krone“ jedoch auf Nachfrage mit der Bitte um Wahrung der Anonymität von vielen bestätigt worden ist. Ebenso war zu hören, dass Manuel Schüttengruber über das Problem bereits im Frühjahr mit Noch-ÖFB-Präsident Leo Windtner gesprochen habe. „Ich war bei ihm in Sankt Florian, mehr möchte ich über das Treffen aber nicht sagen“, betont der derzeit am Sprunggelenk verletzte Schüttengruber.