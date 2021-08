„Bild“: Bayern machte Sabitzer konkretes Angebot!

„Durchaus möglich“

Sabitzer war gegen Stuttgart nicht in der Startformation von RB und gegen Wolfsburg steht er nicht im Kader. Sein Trainer Jesse Marsch wird wohl nicht auf jemanden setzten, von dem er weiß, dass er weg will. Marsch glaubt nicht mehr wirklich an einem Verbleib seines Schlüsselspielers. „Dass Sabi geht, ist durchaus möglich. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag - lasst uns sehen, was mit ihm passiert...“, sagte er vor Kurzem.