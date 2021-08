Immer mehr Kirtage in der Steiermark abgesagt

Schlechte Vorzeichen: Die Kirtage in Aflenz, Thörl und Turnau wurden gestrichen, ebenso der Maxlaunmarkt in Niederwölz. Der Veitscher Kirtag steht noch in den Sternen, die Grazer Herbstmesse dürfte ebenso fallen. Große Hoffnung bleibt auf das Weinlesefest in Gamlitz. Die Schausteller-Branche grät nun unter massiven Druck.