Komplette Sperre der A10-Abfahrten kommt testweise

Auch an diesem Wochenende wird es auf der Tauernautobahn in alle Richtungen zu Staus im Reiseverkehr kommen. Dabei ist trotz Abfahrtssperren für den Transitverkehr mit erheblichem Verkehrsaufkommen in den Orten entlang der Autobahn zu rechnen. Gerade im Tennengau sind dabei die Gemeinden stark betroffen und der Widerstand – besonders in Kuchl und Golling – wächst. Daher werden am 4. und 5. September die Abfahrten in den beiden Orte komplett gesperrt. Diese Maßnahme gilt dann für alle Autofahrer und nicht nur für die Urlauber. „Das ist zur Zeit die einzige Möglichkeit, um effektiv die Stauumfahrer zu minimieren“, ist Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) überzeugt. Für ihn sei die derzeitige Regelung ohne die geforderte Hilfe vom Bund nicht mehr ausreichend um die Automassen in den Griff zu bekommen. Schnöll hat auch bereits, wie berichtet, eine Blockabfertigung für die gesamte A10 in Betracht gezogen.