ATV-„Gemeindebau“-Star Herr Doser ist gestorben

„Seele vom Gemeindebau ist von uns gegangen“

„Ein herzensguter Mensch, die Seele vom Gemeindebau, der liebenswerteste Detektiv Österreichs ist leider von uns gegangen“, trauerte der Sender mit seinen Fans. „Wir denken an dich und du wirst für immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Frieden, Herr Doser!“