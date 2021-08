Eltern klagen Land wegen Impfwerbung vor Schulen

Eltern: Unzulässiger Eingriff in Erziehungsrechte

Angeführt habe das Land hierbei „Verheißungen wie etwa, dass mit einer Impfung dem Distance-Learning entgangen werden könne, wieder Fußball gespielt werden dürfe und Freunde wieder face to face getroffen werden können. Auch der Gewinn eines iPhones wurde in Aussicht gestellt.“ Die klagenden Eltern würden diese Werbung jedoch als unzulässigen Eingriff in ihre Erziehungsrechte und Beeinträchtigung in der Erfüllung ihrer Erziehungspflichten erachten.