Heino: „Denke nicht daran, in Rente zu gehen“

Filmfestival in Kitzbühel ohne bekannte Namen? Gibt’s nicht! Schlagerbarde Heino, der am Dienstag zur Eröffnung mit seiner Hannelore über den roten Teppich flanierte, ließ wissen, auch mit 82 Jahren noch fit wie ein Turnschuh zu sein. „Ich stehe seit 60 Jahren auf der Bühne und denke nicht daran, in Rente zu gehen. Kürzlich erschien meine neue Single ,Holiday am Wörthersee‘, und auch die kommenden drei Jahre habe ich noch viele Pläne zu verwirklichen.“