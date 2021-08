Die Bogenschützen kamen nicht, aber die Künstler

Hochkarätige Künstler im „WellCom“

Doch der Vorhang fiel und ein neuer ging am Sonntag auf. Jener des einwöchigen Symposions mit hochkarätigen, internationalen Malern und Grafikern, wie etwa Ina Hsu. „Die Künstler, meist mit Migrationshintergrund, werden in dieser Woche Seite an Seite auch spontan inspirierte Werke entstehen lassen“, präzisiert Krabichler. Das Motto „Inside – Out“ verrät das Übergeordnete, nämlich Gefühle mit den Mitteln der Kunst nach außen zu tragen. Ob das gelungen ist, können Betrachter bei der Abschlussvernissage am kommenden Samstag in der „Art-Box“ selbst beurteilen.