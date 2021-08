Der Landgasthof als Uni-Hörsaal der Zukunft

Trofaiach war eine der ersten Kommunen, die sich für eine Teilnahme gemeldet hat. Die Beweggründe von Stadtchef Mario Abl sind rasch erklärt: „Studierende profitieren von neuen Abenteuern abseits der Hektik einer Großstadt, bekommen kostenlosen Wohnraum und können sofort in die Umsetzung ihrer Ideen kommen. Die Kommunen können sich wiederum von den Teilnehmern wichtige Anregungen holen, was eine zukunftsorientierte Stadt ausmacht und was Junge brauchen, um aufs Land zu ziehen.“Viele Gemeinden plagen die selben Sorgen Fragen zu Mobilität, alternativen Energien und Ortskernbelebung beschäftigen Trofaiach vorrangig - natürlich kein singuläres Problem: „Es können alle 287 steirischen Gemeinden zu Uni-Standorten werden. Die Kommunen stellen Ansprechpartner und laden die Gäste zu Gemeinderatssitzungen und Stammtischen ein, damit diese rasch Anschluss im Dorf finden“, erläutert Leitner. „Läuft’s optimal, gibt’s im Anschluss sogar ein Jobangebot“, ergänzt Gruber.