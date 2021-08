Rückschlag für Foda! Zwei ÖFB-Stars lange verletzt

Stefan Lainer hat sich wie befürchtet einen Knöchelbruch zugezogen. Das bestätigte der deutsche Fußball-Bundesligaclub Borussia Mönchengladbach am Sonntag. Weitere Untersuchungen standen am Sonntag noch an. Der Rechtsverteidiger war am Samstag bei der 0:4-Niederlage bei Bayer Leverkusen von Mitchel Bakker kurz vor der Pause im Strafraum folgenschwer gefoult worden. Die Pause für Stuttgart-Torjäger Sasa Kalajdzic wird ungefähr zwei Monate betragen, wie der „Kicker“ berichtet.