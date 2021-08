Betrüger in Graz mit Gesichtserkennung enttarnt

Vier Jahre Gefängnis und 600.000 Dollar Strafe – so das nun in Miami durch einen Richter gefällte Urteil gegen den angeklagten Randy L. (54). 25 Opfern soll der Betrüger über Jahre hinweg mehrere Millionen Euro mit vermeintlichen Finanzanlagen in Las-Vegas-Online-Spielportalen aus den Taschen gezogen haben.