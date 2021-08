Betrunkener Steirer verursacht Frontalzusammenstoß

Ein 31 Jahre alter Pkw-Lenker hat Samstagfrüh in St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz) einen schweren Unfall verursacht. Der Steirer, der laut Polizei betrunken war, dürfte am Steuer eingenickt sein. Sein Fahrzeug kollidierte mit dem Pkw einer 36-jährigen Ungarin. Die Lenkerin wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt.