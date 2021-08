Leobner (30) im Park verprügelt und bestohlen

Er sei am Donnerstagabend gegen 21 Uhr am „Calisthenics-Park“ am Mareckkai in Leoben gewesen, gab der 30-Jährige an. Weil er gerade trainierte, hatte er seine Armbanduhr auf einer Parkbank abgelegt. Plötzlich kamen vier bis fünf Männer auf ihn zu und stahlen die Uhr. Laut Angaben des Mannes hatten sie ein südländisches Aussehen und unterhielten sich auf einer fremden Sprache. Als der Mann aufstand, sollen sie ihn mehrmals geschlagen haben.