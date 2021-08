Kein großes Jammern trotz Verletzungspech

Der Verletzungsteufel tobte sich bei Zweitligist Lafnitz heuer schon ordentlich aus. Das ging sogar so weit, dass zwischenzeitlich alle drei (!) Rechtsverteidiger ausgefallen sind: Fabian Wohlmuth riss sich das Kreuzband, Christoph Gschiel leidet an einer Sprunggelenksverletzung und Stefan Gölles laborierte an einer Achillessehnenreizung.