Tirol ist beim neuen Klimaticket mit an Bord

„Tirolticket“ erweiterbar

Alle Öffis mit einem Ticket für ein ganzes Jahr: In Tirol ist das bisher mit dem „TirolTicket“ („Jahresticket Land“) für rund 510 Euro möglich. Inkludiert ist alles, was der VVT zu bieten hat – also sowohl alle Züge und Busse der ÖBB als auch beispielsweise der IVB. Mit dem „Tirolticket“ kann man innerhalb von Tirol quasi überall einsteigen. Das Klimaticket Now, wie die abgespeckte Version des 1-2-3-Klimatickets heißt, startet mit 26. Oktober, der Vorverkauf beginnt bereits am 1. Oktober. „Die ohnehin schon öffi-affinen Tirolerinnen und Tiroler bekommen nun ein weiteres hochattraktives Angebot mit der einfachen Erweiterungsmöglichkeit auf das Klimaticket Österreich. Und selbstverständlich hoffen wir auch auf viele Neukundinnen und -kunden, die die Möglichkeiten und die Bequemlichkeit von öffentlicher Mobilität kennen und lieben lernen“, freut sich Tirols LHStv. Ingrid Felipe.