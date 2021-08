Nach Brutalo-Raub: Vier Verdächtige entlarvt

Von wegen neue Freundschaft: Vier zunächst unbekannte Männer raubten in der Nacht auf den 30. Mai in Innsbruck drei junge Italiener im Alter von 16, 18 und 19 Jahren, die sie zuvor in einem Lokal kennengelernt hatten, auf brutale Art und Weise aus. „Einer der Unbekannten schlug dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und raubte ihm Bargeld und sein Smartphone. Zwei weitere Angreifer rissen den 18-Jährigen zu Boden, fixierten diesen und raubten ihm ebenfalls das Handy und Geld“, hieß es damals vonseiten der Kripo. Die Täter konnten entkommen.