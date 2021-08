Kühbauer: „Wir brauchen eine super Leistung!“

„Eine gute Mannschaft“

Auf Rapid wartet heute Sorja Luhansk, letzte Saison Dritter hinter Meister Dynamo Kiew und Schachtjor - und in der Europa League wie die Wiener als Gruppendritter out. „Erfahrene Abwehr, gute Spieler in der Offensive“, weiß Kühbauer, dass trotz aktuell nur vier Punkten aus vier Partien hinten zwei Türme dichtmachen: Imerekov (30), 1,86 m groß, und Vernydub (33), gar 1,95 m „hoch“. In der Offensive dreht sich viel um Flügel Kochergin, mit 2,5 Millionen Euro Marktwert der teuerste Spieler im Team von Coach Skripnik. „Eine gute Mannschaft, auf Höhe mit Sparta Prag“, erinnerte Kühbauer an die engen Partien samt Aus in der Königsliga-Quali. „Wir werden diesmal wieder eine super Leistung brauchen.“