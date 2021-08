Der Trainer ist der Star der Truppe

Hinter den Erfolgen des kleinen Provinzvereins mit den tollen Fans steht vor allem Ante Simundza: „Der ist ein sehr guter Trainer", lobt Milanic den 49-jährigen Ex-GAK-Coach, der 32 Europacup-Spiele am Buckel hat. Im Vorjahr ist er mit Mura in der 3. Quali-Runde zur Champions League an PSV Eindhoven gescheitert - mit NK Maribor hat er aber in der Königsliga gegen Chelsea, Schalke und Sporting gespielt.