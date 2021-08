Schwerverletzte in Auto: Verdächtiger (17) in Haft

Nachdem eine 38-Jährige am Freitagabend im niederösterreichischen Breitenfurt mit Stich- und Schnittverletzungen in einem Auto aufgefunden worden war, ist ein 17-Jähriger festgenommen worden. Das Opfer konnte selbst Hinweise auf den Jugendlichen geben. Der mazedonische Staatsbürger ist teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Ermittelt wird in dem Fall wegen des Verdachts des versuchten Mordes.