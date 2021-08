Für Hollywood sucht er die besten Drehorte!

„Ich leitete auch jahrelang eine Alpinschule in Lienz. Einmal erhielt sich sogar eine Einladung der russischen Gorbatschow-Regierung in den Kreml nach Moskau, weil sich die Russen über Konzepte für den Bergtourismus informieren wollten.“ Doch irgendwann wollte Leo nicht mehr bergführen und er konzentrierte sich aufs Filmgeschäft. Leo: „Das Entscheidende ist, dass dich jemand kennt, der dich weiterempfiehlt; anders hast du beim Film keine Chance.“ Immer hat der Osttiroler darauf geachtet, dass die Bergwelt und die Natur in den Filmen maximal gut in die Städte kommen. Durch die Filmproduktionen, die ich nach Osttirol gebracht habe, habe ich der Region Zigtausende Nächtigungen und einen Bekanntheitsgrad gebracht, was ich als Bergführer nie erreichen hätte können.